Що пояснили нардепам про порнографію (документ)

У середу, 11 червня, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України”, яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.

За це рішення проголосували 343 народних депутатів 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Як ідеться у пояснювальній записці до ухваленого закону, його завданням є внесення змін до Кримінального кодексу України, які б передбачали кримінальну відповідальність не лише за ввезення і виготовлення зображень або інших предметів порнографічного характеру, але й за їх зберігання з метою збуту чи розповсюдження.

Це є одним із міжнародно-правових зобов’язань, взятих Україною при ратифікації Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.

Відтак, за умови підписання цього закону Президентом України стаття 301 Кримінального кодексу України “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів” буде викладена в такій редакції:

“1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні караються штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп`ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп`ютерних програм порнографічного характеру, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, комп`ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування”.