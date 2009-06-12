Новий Президент або приборкає парламент, або розпустить

Президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ прогнозує, що найближчим часом буде призначена дата президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні круглого столу у Києві.

Політолог вважає, що, швидше за все, вибори будуть призначені на 17 січня. “Думаю, що вже не буде політичних ігор навколо дати виборів”, - сказав він.

За словами І.ЖДАНОВА, після президентських виборів, якщо дата буде призначена на 17 січня і не буде судових позовів щодо легітимності перемоги того чи іншого кандидата, у березні відбудеться інавгурація майбутнього Президента.

На думку І.ЖДАНОВА, після того, як новий Президент вступить на посаду, він буде намагатися створити пропрезидентську більшість у парламенті, або, якщо це не вдасться, намагатиметься розпустити парламент.

На думку політолога, все одно доведеться міняти Конституцію і створювати стійку більшість у Верховній Раді, яка буде підтримувати дії уряду по боротьбі зі світовою економічною кризою. “Ті проблеми, які сьогодні постали перед нами, вони нікуди не подінуться, їх потрібно буде вирішувати”, - сказав він.

Коментуючи наміри створити широку коаліцію, І.ЖДАНОВ зазначив, що основна причина, яка призвела до зриву переговорів, – це недовіра між провідними політичними гравцями. “Тому і в такому кулуарному режимі проходили переговори про створення коаліції, і була порушена технологічна лінія створення таких об’єднань”, - додав він.

І.ЖДАНОВ вважає, що політичні сили, які брали участь у переговорному процесі про створення коаліції, мали винести “урок прозорості”. “І суспільство, і політичні сили дозріли до того, що переговори, які є визначальними для долі країни, повинні відбуватися у більш відкритому форматі”, - сказав він.

За словами І.ЖДАНОВА, вся дискусія була перетягнута в конституційну площину. “Офіційного проекту ми не бачили, а той проект, який був опублікований у ЗМІ, я думаю, що це один з проектів, які обговорювалися, він був неприйнятний для внесення у парламент, мав системні недоліки і стосовно продовження терміну повноважень парламенту, і стосовно обмеження повноважень нині діючого Президента”, - додав він.

Водночас І.ЖДАНОВ вважає, що саму спробу об’єднання треба вітати. “Я і зараз переконаний, що це шанс на стабілізацію політичної системи в Україні”, - сказав він.

Політолог також вважає, що політичні сили, які брали участь у переговорах по створенню широкої коаліції, мають зрозуміти, що Конституцію не можна “продавити нахрапом”, вона має пройти широке суспільне та експертне обговорення.