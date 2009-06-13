Королевська ратує за люстрацію в парламенті

Народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА впевнена в необхідності проведення політичної професійної люстрації депутатського корпусу у Верховній Раді.

Таку думку вона висловила вчора увечері в ефірі програми “Шустер-Live” на телеканалі «Україна».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, кожний депутат має відзвітувати про свою роботу у Верховній Раді, про кількість законів, які він розробив.

Вона впевнена, що сьогодні Україна має останній шанс почати необхідні для економіки реформи. «Якби ми вчасно провели всі необхідні реформи, то сьогодні на 50% легше переживали б кризу. Тому або ми сьогодні сконсолідуємо всі зусилля і почнемо їх проводити, або ми далі втрачатимемо час, який нам відведено», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Для цього, впевнена вона, необхідне об`єднання всіх політичних сил у боротьбі проти кризи.

Крім того, вона відзначила позитивні тенденції в економіці України: до країни почали надходити іноземні інвестиції, зокрема від Європейського банку реконструкції й розвитку.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, останнім часом почався пожвавлення металургійних і хімічних ринків.

Проте, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, якщо зараз у промисловості не буде проведена модернізація, то українські підприємства в період посткризи залишаться за межами світових ринків.

Для підтримки українських виробників необхідна політична воля депутатів, упевнена вона.