Янукович: проект змін до Конституції запропонувала Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що проект змін до Конституції України, який обговорювався під час консультацій про створення нової коаліції, був запропонований Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Свобода на Інтері» у п’ятницю ввечері.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що переговори весь час зводилися до одного: як «за будь-яку ціну утриматись при владі цьому уряду і прем’єр-міністру України».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, і досі невідомо, хто «викидав в пресу з чіткою періодичністю інформацію» щодо проведення консультацій. «Ми в цьому не були зацікавлені», - додав він.

За його словами, відбувалася «політична гра, у якій багато було неправди». «Коли з’являлася така інформація, то було відчуття, що відбувається якийсь нехороший процес», - сказав лідер Партії регіонів.

Він не виключив, що консультації, які проводилися з БЮТ і які є «великим досвідом», буде використано у найближчому майбутньому.

Говорячи про хід президентської кампанії, В.ЯНУКОВИЧ висловив сумнів, що представники БЮТ «змінять свій стиль» і що будуть конкурувати програми, а не станеться перехід «на особистості».

За його словами, сьогодні деякі політичні сили «ввели в моду» правило: «хто більше обдурить народ, хто більше обдурить партнерів, або, як кажуть, «кине», той вищий сортом політик в Україні». В.ЯНУКОВИЧ впевнений, що це не є правильним підходом.