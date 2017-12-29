Мандрівник року: Ляшко за 2017 рік відвідав десяток європейських країн

Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка по праву можна назвати одним з найбільш часто подорожуючих політиків. Тільки за перших вісім місяців 2017-го нардеп відпочивав 42 дні.

Журналісти видання "Страна.uа" склали календар подорожей Ляшко і згадали, де він побував з січня по серпень.

Список країн, де відпочивав народний депутат дуже великий: Таїланд, Швейцарія, Австрія, Ізраїль, Франція, Хорватія, Іспанія, Німеччина.

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Подорожував Олег Валерійович або зі своїм кумом-соратником Юрієм Сухіним, або з молодим товаришем-студентом Даніелем Лайсом. І тільки в пару поїздок він брав дружину Росіту.

Крім цих 42 днів релаксу, по роботі Ляшко встиг побувати на сесії ПАРЄ (Парламентська асамблея Ради Європи) у Страсбурзі (Франція), а також ще в декількох країнах Європи.

Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.