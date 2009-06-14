Литвин: на кого Ющенко покаже, тому і бути міністром
21:07, 14 червня 2009Політика
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Президент поки що не подав кандидатури
Президент України Віктор ЮЩЕНКО поки не подав до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра оборони.
Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ефірі телеканалу ICTV у неділю.
Він вважає, що ті кандидатури, які подасть Президент на посади керівників Міноборони і Міністерства закордонних справ, парламент має підтримати:
“Відповідальність за сферу оборони і відповідальність за зовнішню політику несе Президент. Йому треба дати можливість сповна продемонструвати свої устремління і свої результати у цій сфері”, - зазначив спікер.
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