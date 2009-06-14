Литвин: на кого Ющенко покаже, тому і бути міністром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поки не подав до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра оборони.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ефірі телеканалу ICTV у неділю.

Він вважає, що ті кандидатури, які подасть Президент на посади керівників Міноборони і Міністерства закордонних справ, парламент має підтримати:

“Відповідальність за сферу оборони і відповідальність за зовнішню політику несе Президент. Йому треба дати можливість сповна продемонструвати свої устремління і свої результати у цій сфері”, - зазначив спікер.