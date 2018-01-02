Конституційний суд у Молдові призупинив повноваження президента Додона

У Молдові Конституційний суд призупинив повноваження президента Ігоря Додона.

Як повідомляє видання Ziarul de Garda, 28 грудня Демократична партія звернулася до Конституційного суду з проханням констатувати обставини, за яких можливе тимчасове виконання обов'язків президента.

Клопотання депутатів є наслідком того, що Додон повторно відхилив кандидатури на міністерські посади, представлені урядом Павла Філіпа. Своє рішення лідер молдавської держави пояснює тим, що кандидати не відповідають посаді, а деякі з них прямо або опосередковано були замішані в банківській крадіжці, повідомляє видання.

Про перестановку в Кабінеті міністрів стало відомо 19 грудня.

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Ініціатива змін у Кабміні не сподобалася лідеру молдавської держави. Однак президент 21 грудня затвердив відставку 6 членів уряду. Наступного дня, 22 грудня, Додон відхилив нові кандидатури на звільнені посади й 28 грудня повторно відхилив висунуті кандидатури на міністерські посади.

Щоб затвердити ці кандидатури, Демпартія подала 28 грудня запит до Конституційного суду. Сьогодні, 2 січня, Конституційний суд ухвалив тимчасово відсторонити Додона від права призначати нових міністрів.

Ziarul de Garda зазначає, що, згідно із законодавством країни, якщо посада президента Молдови стає вакантною, або якщо президент відсторонений від посади або тимчасово не може виконувати свої обов'язки, тимчасове виконання його обов'язків покладається на голову парламенту (в даному випадку - Андріана Канду) або прем'єр-міністра (Павла Філіпа) в зазначеній послідовності.

Раніше вже був прецедент, коли президента було тимчасово відсторонено від посади. У жовтні новий міністр оборони був затверджений в обхід президента. Для того, щоб призначити міністра, посада якого була вакантна з грудня минулого року, довелося призупинити повноваження глави держави. Конституційний суд Республіки Молдова 17 жовтня ухвалив, що міністра оборони буде призначено не указом президента, а указом спікера парламенту. Через три дні суд ухвалив інше безпрецедентне рішення - призупинити повноваження президента.