У Ющенка натякають, що краще вже Черновецький, ніж порожнє крісло

Заступник керівника Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК зазначає, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО ще не визначився у питанні відсторонення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов`язків голови КМДА на час роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів зловживань київської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

«Я повинна сказати, що чіткої правової позиції у Президента України немає, матеріали на вивченні, і Президент, звичайно, прийме своє рішення», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, не обов’язково звільняти людину чи відстороняти її від посади у зв’язку зі створенням ТСК.

«Ви подивіться, скільки ТСК в парламенті створюється, і який результат потім з тих ТСК: проходить час, доповідь або заслуховується, або ж ні, і діяльність (ТСК) припиняється. Таким чином, не звільняти ж всіх людей на місцях», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому вона зазначила, що на сьогодні в Україні реалізується «політика пустих крісел, як на центральному рівні, так і на місцевому… Тобто, в половині областей ми маємо вакансії. Це серйозна проблема, і свідчить про те, що на місцевому рівні страждає кадрова політика».

«І сьогодні, я думаю так - якщо слідча комісія створена, вона повинна діяти, повинна вивчати, аналізувати ситуацію. Це не перша ТСК, яка є в парламенті, щодо міської влади», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховної Ради ухвалила постанову про звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів зловживань київською владою. За її ухвалення проголосували 228 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина. Із фракції Партії регіонів «за» проголосував один народний депутат.

З огляду на критичну ситуацію, що склалася у Києві, ВР звернулась до Президента України з пропозицією відсторонити від виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період діяльності ТСК та рекомендувала скасувати цілу низку його незаконних розпоряджень.