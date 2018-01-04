"Битимуть двома "батогами": економіст оцінив наслідки відкату антикорупційної реформи для України

18:50, 04 січня 2018
Політика
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Голова Комітету економістів України Андрій Новак дав прогноз щодо української антикорупційної реформи.

Ілюстрація REUTERS

Голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук і відомий економіст Андрій Новак прокоментував відкат антикорупційної реформи в Україні.

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Під час чату для "Главреда" він оцінив наслідки для України в разі, якщо нинішня ситуація не зміниться й всі "антикорупційні рухи" зійдуть нанівець.

"Будуть бити по українському народу - бо безвіз не заберуть, а вдарять по корупціонерах. Бити будуть двома "батогами" - фінансовим і політичним", - вважає Новак.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі заявили, що дії ГПУ щодо зриву спецоперації НАБУ підривають віру суспільства в ефективну боротьбу з корупцією. В ЄС наголосили, що українська влада повинна активізувати зусилля й забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних інституцій. Як відомо, це було однією з умов запровадження безвізового режиму.

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Теги: #призупинення безвізу#антикорупційні вимоги