"Битимуть двома "батогами": економіст оцінив наслідки відкату антикорупційної реформи для України

Голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук і відомий економіст Андрій Новак прокоментував відкат антикорупційної реформи в Україні.

Читайте також"Усвідомлюючи наслідки, вони зважилися на такий крок": посол розповіла, як Україна поставила безвіз із ЄС під загрозу

Під час чату для "Главреда" він оцінив наслідки для України в разі, якщо нинішня ситуація не зміниться й всі "антикорупційні рухи" зійдуть нанівець.

"Будуть бити по українському народу - бо безвіз не заберуть, а вдарять по корупціонерах. Бити будуть двома "батогами" - фінансовим і політичним", - вважає Новак.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі заявили, що дії ГПУ щодо зриву спецоперації НАБУ підривають віру суспільства в ефективну боротьбу з корупцією. В ЄС наголосили, що українська влада повинна активізувати зусилля й забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних інституцій. Як відомо, це було однією з умов запровадження безвізового режиму.