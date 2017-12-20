Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення безвізу: висунуто шість вимог до України

Україна відповідає вимогам, які необхідні для продовження роботи безвізового режиму, але в низці галузей необхідно вжити дії.

Про це йдеться в доповіді Європейської Комісії, розповсюдженій у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Доповідь демонструє, що у той час, як країни продовжують виконувати вимоги щодо лібералізації візового режиму, для збереження їхнього стабільного виконання в низці конкретних областей необхідні дії, - наголосили в ЄК.

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У повідомленні наголошується, що доповідь торкається таких сфер, як нелегальна міграція та реадмісія, боротьба з корупцією та відмивання грошей, а також громадського порядку та безпеки.

Комісія буде доповідати Європейському парламенту і Раді про безперервне виконанні вимог щодо лібералізації візового режиму в 2018 році.

Європейський комісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос запевнив, що Єврокомісія "повністю віддана збереженню безвізового режиму для громадян західних Балкан та країн Східного партнерства, і для досягнення цієї мети ми працюємо разом з урядами".

"У той час, як ми відзначаємо зусилля цих країн, спрямованих на те, щоб гарантувати досягнення стійкого прогресу та продовження реформ, щоб домогтися конкретних результатів, необхідна подальша робота. Ми очікуємо, що всі держави активізують свої зусилля для вирішення проблеми нелегальної міграції та боротьби з організованою злочинністю і корупцією зокрема", - наголосив він.

У свою чергу, "Європейська правда" повідомляє, що у своєму звіті Єврокомісія видала шість вимог до України:

- посилення співпраці з відповідними установами ЄС для запобігання ризикам нерегулярної міграції;

- кампанії з інформування про обов’язки і права в рамках безвізового режиму;

- забезпечення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних реформ, зокрема шляхом створення незалежного та спеціалізованого вищого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українського законодавства;

- негайно відновити авторитет НАЗК і створити ефективну систему верифікації електронних декларацій;

- скасувати поправки щодо електронного декларування антикорупційних активістів;

- посилити зусилля з боротьби з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів на Національну поліцію.

Рада ЄС затвердила нових механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому цього року. У документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.