Порошенко задекларував понад 1 мільйон доходів у вигляді відсотків від вкладів у банку

Президент Петро Порошенко задекларував дохід у сумі 1 млн 29 тис. 785 грн у вигляді відсотків від вкладів у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

Такі дані оприлюднені у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У повідомленні про суттєві зміни й датовані 5 січня 2018 року.

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Вказано, що Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами в банку у сумі 616 тис. 309 грн, 328 тис. 698 грн і 84 тис. 778 грн.

Як повідомляв УНІАН, «Міжнародний інвестиційний банк», який працює на ринку України з 2008 року і ключовим власником якого є Порошенко, в січні-вересні 2017 року отримав 78,364 млн грн прибутку, що у 2,5 рази вище за показник за аналогічний період попереднього року.

За 2016 рік Порошенко задекларував 12,2 млн грн доходів, з яких заробітна плата становила 366,3 тис. грн.

У 2015 році Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходів.