Порошенко подав е-декларацію: 26 мільйонів доларів у банку, кілька квартир та земельних ділянок

Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік. Документ на сайті НАЗК з'явився за дві години до завершення кампанії з декларування - о 21:55 п'ятниці, 31 березня, пише ТСН.

Згідно із поданою декларацією, Петро Порошенко володіє будинком площею 1331,7 кв. м. у селі Козин Обухівського району на Київщині, а також двома квартирами в Києві на 82,15 кв. м і на 68,2 кв. м. Також, є третя квартира у спільній власності з дружиною Мариною Порошенко в Києві площею 80,66 кв. м.

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Окрім цього, президент України орендує 75 соток землі у селі Козин Обухівського району на Київщині, а також володіє там же ділянками у 3,31 гектара та 12 соток. Також, Порошенко має чотири земельні ділянки у Києві площею 1,3; 10; 51 та 63 сотки.

Серед транспортних засобів у декларації зазначено автомобіль Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 року випуску; автомобіль Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 року випуску (належить Марині Порошенко); а також катер Bayliner 185 BR 2005 року випуску.

У 2016 році Петро Порошенко отримав 366,342 тисячі гривень заробітної плати (у середньому 30,5 тис. грн щомісяця). Зарплата Марини Порошенко за рік склала 75 тис. грн (у середньому 6,25 тис. грн щомісяця).

Також, Петро Порошенко отримав 11,9 млн грн відсотків від депозиту у власному банку "МІБ" ("Міжнародний інвестиційний банк"). Президент отримав 26,252 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Президент тримає на банківських рахунках у банку "МІБ" 80,78 тисяч гривень, 25 мільйонів 920 тисяч 466 доларів США, 9885 євро та 393 фунти стерлінгів. Також Петро Порошенко задекларував 1 млн 64 тис. доларів на рахунку Rothschild Trust Schweiz AG (Цюріх, Швейцарія).

Готівкою Порошенко тримає 60 тис. доларів, 180 тис. грн.

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Окрім цього, Петро Порошенко вніс 8 млн 190 тис. грн до ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал". Також він позичив комусь 1 млн 111 тис. грн та 3 млн 430 тис. доларів США.

У Марини Порошенко на рахунках в банку "МІБ" 115,117 тисяч гривень та 4,3 тис. євро.

Також в е-декларації зазначено, що Марина Порошенко торік улітку сплатила 11,7 тис. євро за користуванням будинком у місті Малага в Іспанії.

В е-декларації також вказано чимало коштовностей, творів мистецтва, а також власність багатьох компаній, у тому числі кондитерської корпорації Roshen та "Міжнародного інвестиційного банку".