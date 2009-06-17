Ющенко прийме глав МЗС і проведе нараду

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийме міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтера ШТАЙНМАЄРА та міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що сторони обговорять питання зовнішніх відносин, зокрема у торговельно-економічній сфері. Також на зустрічі йтиметься про європейську та євроатлантичну інтеграцію України і питання реалізації ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Крім того, у середу В.ЮЩЕНКО проведе традиційну нараду з керівниками фінансово-економічного блоку уряду, а також банківської сфери.

Мета наради – оцінка ситуації у банківському секторі та на фінансових і валютних ринках, вироблення спільного плану дій, спрямованого на подолання економічної кризи.