Литвин здійснить вояж на Донеччину

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН завтра відвідає з робочою поїздкою Донецьку область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, програмою поїздки передбачені зустрічі В.ЛИТВИНА з науковою елітою Донеччини та з працівниками шахт ім. Чапаєва, Тернопільської, ім. 1 Травня.

Голова ВР дасть прес-конференцію для ЗМІ і виступить у прямому ефірі телеканалу «Юніон» та 1-го муніципального телеканалу «12 канал».