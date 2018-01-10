Суд відклав розгляд справи про держзраду Януковича через відрядження адвокатів екс-президента

Оболонський районний суд міста Києва після відкриття чергового засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича оголосив перерву до 9.00 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя у справі Владислав Дев’ятко у зв’язку із неявкою захисників Януковича.

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За словами прес-секретаря Оболонського райсуду Інни Свинаренко, ще 29 грудня адвокати подали заяву, що в цей час вони перебуватимуть у відпустці, а сьогодні зранку подали заяви, що відбувають у відрядження в інші країни для збору доказів в інтересах клієнта. Водночас, за планом наступне засідання після 17 січня має відбутися 18 січня.

Також прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко повідомив, що на сьогодні був запланований допит свідків зі сторони обвинувачення. При цьому він відмовився назвати прізвища цих свідків. Разом з тим сьогоднішню неявку адвокатів прокурор назвав зривом судового процесу.

Нагадаємо, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто, злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.