Янукович носить на собі 90 тисяч (фото)

Ще трохи, і Віктора Януковича можна буде сміливо і остаточно зарахувати до клубу українських олігархів, пише ТаблоID. Футбольна команда у нього вже є. Грошей прем’єр на неї не шкодує.

Зареєстрований Віктор Федорович у самому центрі Києва, в будинку на вулиці Січневого повстання, де один квадратний метр коштує мінімум 5 тисяч доларів.

Надає перевагу виключно "Мерседесам". Ще до того, як Віктор Федорович став прем’єром, він їздив на "Mercedes S-500", вартість якого – не менше 100 тисяч доларів. А тепер його поважне тіло возить такий самий урядовий "мерс", але броньований.

Проте питання статків прем’єра, яке неодмінно постає у зв’язку з його способом життя, так і залишилося відкритим. Від футбольного клубу Янукович відхрестився. Хоч так і не спромігся зрозуміло спростувати слова своїх соратників, які заявляли, що Янукович виклав 100 тисяч гривень на його розвиток.

Ще більш туманною є історія з "Мерседесом", на якому Янукович їздив до свого другого прем’єрського пришестя. Справа в тому, що зареєстровано авто зовсім не на Віктора Федоровича, а на іншу невідому людину. Право на керування мають ще три такі ж особи. Можна лише припустити, що це – водії Януковича.

На цьому тему "розкуркулення" прем’єра можна було б і закрити. Проте процес лише розпалив азарт у журналістів ТаблоID.

Після тривалих спостережень стало зрозумілим, що не бути аскетом Янукович вирішив в усіх сферах свого життя. ТаблоID вирішив проаналізувати гардероб політика. Виявляється, у своїх смаках Віктор Федорович не відстає від олігархів регіонального і загальнодержавного масштабу.

Янукович носить дорогий італійський одяг "Бріоні".

Журналісти зловили його "на гарячому" ще тоді, коли на перших засіданнях парламенту Віктор Федорович організовував блокування трибуни Верховної Ради. Тоді газета "Сегодня" писала, як він продемонстрував лейбу костюму від "Бріоні". Слід зазначити, що повсякденний туалет від цих італійських кравців не коштує дешевше 3 тисяч доларів.

Проте тепер нам вдалося побачити дещо більш цікаве. Сталося це на святкування 100 днів Януковича при владі.

Засліплений думками про власні успіхи, сяючи посмішкою, Янукович саме входив до "Українського дому", де відбувалися урочистості.

На ньому було довге кашемірове пальто з характерними шкіряними вставками в районі плеча. Саме вони видали Януковича.

Як з’ясувалося пізніше, Віктор Федорович носить пальто, дуже подібне до "Бріоні" Ахметова, про яке також писав ТаблоID. Єдину різницю складає крій і кількість шкіряних вставок.

Як нам пояснили в одному з київських магазинів елітного чоловічого одягу, де продають "Бріоні", існує два види осінніх пальто такого типу – із вточеним рукавом та рукавом-реглан. При цьому всі пальта вироблені з тонкого кашеміру з шовковою підкладкою.

Пальто Ахметова з реглан-рукавом легко віднайшлося у магазині, а екземпляр, як у Януковича, був відсутній. Проте можна стверджувати, що різниця між пальтами Ахметова і Януковича, яка помітна скоріше професіоналу, не позначилася на їхній ціні.

Отже, якщо ви хочете вдягнутись, як Янукович чи Ахметов, доведеться викласти від 19 до 26 тисяч гривень, тобто від 4 до 5,2 тисяч доларів.

А якщо ви забажаєте засліпити усіх своїми туфлями, треба відкласти близько 3 тисяч "зелених" і знову звернутися до Віктора Федоровича. Саме таким італійським взуттям Янукович виблискував перед Путіним під час саміту ЄврАзЕс, про що писала “Комсомольська правда”.

Аксесуари у Януковича теж гідні. Звичайно, до Ахметова, який носить годинника ціною у два “Бентлі”, Віктору Федоровичу ще далеко.

Проте й прем’єрська рука прикрашена не дешевою дрібничкою. Його годинник – всесвітньо відомої швейцарської фірми "Blancpain". Належить до колекції "Leman", має два циферблати і наділений додатковою функцією GMT (Greenwich Mean Time), завдяки якій він показує своєму власнику час у будь-якій точці світу. З браслетом з крокодилячої шкіри.

"Носити таку досконалість– значить, бути надтонким цінителем прекрасного й одночасно заможною людиною, яка не женеться за напускною розкішшю, а знає користь у "дорогій" простоті", - сказано на одному із сайтів продажу "Blancpain".

Коштує таке задоволення, як повідомили у київських і московських магазинах, 7–8 тисяч доларів.

Отже, якщо підрахувати середню вартість тільки згаданих у цій статті одягу та аксесуарів Януковича, вийде, як мінімум 18 тисяч доларів, тобто 90 тисяч гривень.

Що аж ніяк не сходиться з офіційною декларацією прем’єра за 2005 рік у 38 тисяч гривень і з відсутністю будь-яких внесків і заощаджень.

До речі, саме таку суму у 90 тисяч гривень, на яку за раз вдягнувся Віктор Федорович, місцева влада виділила на підведення газопроводу до одного віддаленого села Сумської області...