Вантаж, затриманий у Нігерії, відношення до України не має - Укрспецекспорт

Вантаж, затриманий у Нігерії, жодного відношення до України не має, повідомили УНІАН в «Укрспецекспорті».

В «Укрспецекспорті» наголосили, що вантаж не має жодного відношення ні до «Укрспецекспорту», ні до його дочірніх підприємств.

За інформацією, якою володіє ця установа, військовий вантаж належить Хорватії.

Водночас, як стало відомо УНІАН, літак, на якому перевозився вантаж, обслуговували у тому числі українські громадяни.

За інформацією ІТАР-ТАРС, у Нігерії був затриманий літак, який доставляв зброю з України до Екваторіальної Гвінеї. Літак був затриманий нігерійськими спецслужбами в міжнародному аеропорту міста Кано на півночі країни, де здійснив екстрену посадку у зв`язку з технічною неполадкою.

За даними агентства САПА, екіпаж літака заарештовано. На борту під час обшуку виявлено 18 ящиків із зброєю. За попередніми даними, троє льотчиків - громадяни України.

Міністерство закордонних справ України перевіряє цю інформацію.