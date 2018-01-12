У Кремлі повідомили про чергову "недавню" зустріч Путіна і Медведчука

У Кремлі повідомили про чергову "недавню" зустріч президента РФ Володимира Путіна і лідера руху "Український вибір - право народу" Віктора Медведчука.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам: "Можу підтвердити, що така зустріч була. Ви знаєте, що Медведчук займається гуманітарними питаннями, уповноважений ними займатися і є одним з ініціаторів та активним виконавцем ось цієї зміни, яка стосується обміну утримуваними особами, і що неодноразово обговорював ось ці теми з президентом".

При цьому Пєсков не уточнив, коли така зустріч відбулася, але зауважив, що вона "була недавно".

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, яких було затримано у зв'язку з війною на Донбасі і які відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Голова СБУ Василь Грицак повідомляв, що після обміну на тимчасово окупованому Донбасі контрольовані Росією бойовики утримують ще 103 українських заручників. 402 людини вважаються зниклими безвісти.

Медведчук заявляв, що наступний обмін заручників може бути здійснено за формулою "74 на 29".