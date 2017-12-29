Великий обмін полоненими: Україна не оприлюднюватиме списки переданих на територію "ДНР" та "ЛНР"

Імена і списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території, не будуть оприлюднені.

Про це повідомили у Службі безпеки України, наголошуючи, що "це персональні дані людей", передає "Громадське".

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У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки, натомість, запитують зі сторони бойовиків — наразі невідомо.

"Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську" — пояснили в СБУ.

Наступний етап перемовин щодо нового обміну, за даними журналістів, має початись вже 17 січня.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.