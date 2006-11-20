Партія Регіонів теж зібралася на свято Майдану

2 партії, 2 громадські організації, 2 ініціативні групи громадян і 1 приватна особа подали заявки в Київську міську державну адміністрацію на проведення акцій у центрі Києва 22 листопада.

Про це повідомив представник Київміськадміністрації Українським новинам.

При цьому партія "Народний Союз Наша Україна" подала 2 заявки на святкування річниці "помаранчевої революції".

Одна заявка на акцію, організатором якої зазначений голова фракції блоку "Наша Україна" у Верховній Раді Роман Безсмертний, передбачає святкування річниці на Майдані Незалежності з 12.00 по 22.00 безпосередньо 22 листопада.

Друга заявка на акції, організатором якої зазначений заступник глави виконкому НСНУ Ігор Жданов, передбачає святкування річниці з 8.00 по 20.00 на Майдані Незалежності 21-30 листопада.

В обох заявках не зазначена передбачувана кількість учасників.

Крім того, фракція Партії регіонів у Раді має намір провести мітинг "Майдан єднання" на Європейській площі з 11.00 по 14.00 22 листопада.

Передбачається, що в цьому мітингу візьме участь 40 тис. осіб.

У цей же день з 7.00 по 23.00 на Майдані Незалежності святкувати День свободи має намір громадська організація "Реформація".

У свою чергу, громадська організація альянс "Майдан" також планує провести акцію з 7.00 по 21.00 на Майдані Незалежності, заявивши участь 1 тис. осіб.

Ініціативна група громадян подала заявку на концерт-святкування річниці революції на Майдані з 16.00 по 22.00. Заявлена кількість учасників – 3 тис. осіб.

Крім того, з 0.01 по 23.59 заявлена акція на Майдані Незалежності від приватної особи Кононова.

В акції "Кононов – президент України" заявлена участь 350 тис. осіб.

Ще одна ініціативна група громадян також має намір провести акцію на Майдані 22 листопада.

В акції "Даєш житло аспірантові КНУ імені Тараса Шевченко Малиніну" заявлена участь 50 тис. осіб.

Крім того, київські міські організації НСНУ, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Віталія Кличка подали заявку на установку 60 наметів уздовж Хрещатика 21-25 листопада.

Як повідомлялося, блок партій "Наша Україна" ініціює святкування річниці "помаранчевої революції" на Майдані Незалежності в Києві.

Українська правдаз посиланням на Обком