Черномирдін не тримає зла на Огризка

Екс-посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що він не має претензій до українського МЗС, зокрема, до екс-міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА за те, що його хотіли оголосити персоною нон-грата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я ні на кого не ображаюся, кожен робить свою справу через своє розуміння», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

«Він (ОГРИЗКО), напевно, вважає, що він має рацію, хоча він ніколи не матиме рацію в такій ситуації. Він виконував свій обов`язок. Правильно чи неправильно – це інше питання. Він вважав, напевно, за потрібне так робити», - додав екс-посол.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України в лютому цього року попередив тодішнього посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом 17 лютого висловив протест щодо його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловів на адресу України та її керівництва.

За даними ЗМІ, приводом для цього стало інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому В.ЧЕРНОРМИРДІН прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.