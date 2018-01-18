У Львові проходить зустріч Порошенка з генерал-губернатором Канади (фото)
Під час зустрічі обговорюються питання подальшого поглиблення партнерства між Україною та Канадою у сфері безпеки.
У Львові проходить зустріч президента України Петра Порошенко з генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Перша зустріч з генерал-губернатором Канади у Львові», - зазначив він.
Президент привітав генерал-губернатора Канади та канадську делегацію з візитом в Україну.
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Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої зустрічі Порошенка та Паєтт будуть обговорені питання подальшого поглиблення особливого партнерства між Україною та Канадою, зокрема, в сфері безпеки. Заплановано також спільне відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де у рамках канадської місії UNIFIER здійснюється підготовка українських військовослужбовців.
Перебування Паєтт в Україні стало її першим закордонним візитом з часу інаугурації на посаду генерал-губернатора Канади.