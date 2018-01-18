Генерал-губернатор Канади відвідала меморіал бійців і волонтерів АТО у Львові

Генерал-губернатор Канади Жулі Паєтт розпочала візит до України з відвідин меморіалу бійців і волонтерів антитерористичної операції у Львові.

Читайте такожКанада продовжила ще на два роки місію військових інструкторів в УкраїніПро це командир Об'єднаної оперативно-тактичної групи "Україна" (операція «Об’єднувач») Крістофер Рівз повідомив у "Твіттері".

"Генерал-губернатор Канади та начальник Генерального штабу Канади розпочинають свій візит з відвідин меморіалу бійців і волонтерів АТО у львівському Гарнізонному храмі. Цей візит підкреслює сильну канадську підтримку в Україні", - повідомив Рівз.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, президент Петро Порошенко проведе переговори з Жулі Паєтт, чий візит до України став першим закордонним візитом з часу її інаугурації на посаду генерал-губернатора Канади.

Під час зустрічі будуть обговорені питання подальшого поглиблення особливого партнерства між Україною та Канадою, зокрема, в сфері безпеки. Заплановано також спільне відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де у рамках канадської місії UNIFIER здійснюється підготовка українських військовослужбовців.