Україна в 2018 році розширить оборонне співробітництво з Канадою та США - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у затвердженому вчора на засіданні РНБО держоборонзамовленні на 2018 рік передбачено розширення оборонного співробітництва України з Канадою та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт сьогодні у Львові.

«Я дуже дякую за включення України в список країн, яким дозволяється постачати оборонну зброю, в координації з відповідним рішенням американського президента Дональда Трампа – це відкриває нам нові можливості для покращення оборонного потенціалу нашої армії», - заявив він.

Порошенко наголосив, що «вчора на засіданні РНБО затвердив державне оборонне замовлення на 2018 рік, де передбачено розширення оборонного співробітництво з Канадою та США».

Як повідомляв УНІАН, Канада у грудні 2017 року внесла Україну у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю.

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«В Контрольний перелік країн автоматичної вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List) вноситься правка шляхом додавання наступної країни у алфавітному порядку: Україна», - повідомляє офіційне видання уряду Канади Canada Gazette.

Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Крім того, 22 грудня 2017 року телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко висловив переконання, що американські протитанкові системи Javelin, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів. В то же день Порошенко заявив, що протитанкові комплекси Javelin будуть поставлені Україні за рахунок фінансування США.