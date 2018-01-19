Гучний хіт українського гурту увійшов до топ-7 найбільш популярних пісень у світі
18:46, 19 січня 2018Політика
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Пісня "Троль" української групи "Время и Стекло" стала найбільш популярною не тільки в Україні, але і в Росії.
Пісня зайняла 7-у сходинку в рейтингу / скріншот
Пісня "Троль" українського гурту "Время и Стекло" увійшла в топ-10 найпопулярніших пісень у світі, зайнявши 7-у сходинку.
Про це свідчать дані рейтингу, складеного сайтом The Pudding.
Судячи з інфографіки, опублікованій на сайті, "Троль" є найпопулярнішою піснею в Росії та Україні.
Рейтинг The Pudding / скріншот
В Європі в грудні найбільше слухали Perfect Еда Ширана, трек Mwaka Moon музиканта Kalash і Échame la Culpa від автора Despasito Луїса Фонси.
У Північній Америці серед найпопулярніших пісень виявилися Gucci Gang репера Lil Pump, Rockstar виконавців Post Malone і 21 Savage і Havana Каміли Кабельо.
Як повідомляв УНІАН, популярна українська співачка стала "Жінкою року" в Росії.
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