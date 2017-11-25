Переворот у "ЛНР": з'явилися докази співпраці Корнета з приватною російською армією "Вагнера" (аудіо)

СБУ підтвердила прибуття з Росії на територію тимчасово окупованих районів Луганської області додаткових сил ПВК "Вагнера" для збройної підтримки так званого міністра "внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета. Про це повідомили у прес-службі відомства.

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"За нашою інформацією, на допомогу Корнету, який зчинив бунт, приїхали бойовики так званої приватної військової компанії "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Так, СБУ задокументувала, що дружба керівника ЧВК "Вагнер" Уткіна з Корнетом має давню історію, зокрема у питанні "зачистки патріотів "ЛНР".

На аудіозаписах розмов Вагнера з Корнетом можна почути обговорення деталей ліквідації та роззброєння бандформувань неугодних ватажкыв терористів Бетмена, Одеси, Косогора, Фоми, різних "козацьких" угрупувань.

Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

Ватажком терористичної організації "Луганська народна республіка" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ й спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.