Українська делегація в ПАРЄ не дасть забути про злочини окупантів у Криму і на Донбасі – Геращенко

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи не дасть можливості «заговорити» питання анексованого Росією Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомила прес-служба БПП, про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, перебуваючи на сесії в ПАРЄ.

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«Генсек РЄ Турбйорн Ягланд, якого українські експерти назвали найбільшим дипломатичним розчаруванням 2017 року, в своїй промові в ПАРЄ пішов ще далі, аніж зазвичай, й заявив, що анексія і окупація не можуть бути підставами для санкцій. Мовляв, тільки пряме порушення 4 статті Європейської конвенції з прав людини, такі, як смертна кара, катування, примусова рабська праця. Невже до Страсбурга не доходять новини з України? І Ягланд не знає, що на окупованих РФ територіях Донбасу повернуто радянський кримінальний кодекс зі смертною карою, що там «гіві-мотороли» розстрілювали українських військових, в тому числі й під Іловайськом, Дебальцевим, ДАП, й це була публічна смертна кара… Що українських заручників катують, що то є насильство, що військових заручників примушували до рабської праці по розборах завалів ДАП, що там були принизливі " паради полонених", що в Криму катують татар і українців, і Чийгоз і Умеров розповідали про це в РЄ, що Панова, Сенцова, Афанасьєва, Клиха, Карп'юка, Кольченка катували і катують в російських тюрмах», - зауважила політик.

«Так соромно, що й європейські колеги роблять вигляд, що цього не знають. Але наша місія - як би їм не було неприємно це чути - щоразу нагадувати й про їх лояльність до тортур, якщо вони це підтримують», - наголосила Геращенко.

«На ЕРР групі (група Європейської народної партії) задала запитання, як вони збираються фіксувати порушення прав людини на окупованих територіях, боротися з насильством і тортурами, незаконним утриманням і рабської працею. Це буде важкий рік, ми бачимо, як багато європейців прагнуть закрити очі на очевидні речі, відстоювати цінність діалогу, забуваючи про ключові цінності - право на життя», - зауважила політик.

«Але ми, українська делегація, не збираємося плисти по течії і дати можливість забути про Крим і Донбас, заговорити ці теми. Ми не дозволимо закрити очі на насильство, зґвалтування, тортури, знущання, незаконне утримання, катування, неповагу до територіальної цілісності і суверенітет, кричуще порушення прав людини - все, що стало нормою на окупованих Росією територіях», - підсумувала Геращенко.