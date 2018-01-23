Центр протидії корупції подав в суд на Кабмін за незвільнення Насірова

Громадська організація "Центр протидії корупції" подала на Кабінет міністрів України в суд за незвільнення усунутого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомила прес-служба організації.

"Перебування на посаді держслужбовця такого високого рангу з подвійним громадянством неприпустимо і грубо порушує закон. Кабмін був зобов'язаний звільнити Насірова відразу, як стало достовірно відомо про наявність у нього паспорту Великої Британії. Пройшов майже рік із моменту обнародування цієї інформації, але уряд досі не звільнив Насірова, який продовжує й надалі впливати на своїх підлеглих і процеси, що відбуваються в ДФС. Нам незрозуміло, чому Кабмін уже рік порушує закон, не звільняючи Насірова", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, перше засідання суду у цій справі призначено на 30 січня.

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«Якщо Кабінет міністрів України не звільнить Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби на найближчому засіданні - доведеться відповідати за це порушення в суді», - зазначила прес-служба Центру.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія підтвердила наявність британського паспорта у відстороненого від виконання своїх обов'язків голови Державної фіскальної служби.

Кабінет міністрів 3 березня усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник в 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури стосовно нього.