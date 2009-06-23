У Росії вважають, що БЮТ і ПР домовлятися все одно доведеться

Віце-спікер Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ розраховує, що новий Президент України співпрацюватиме з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.

«Та людина, яка буде, захищаючи свої інтереси, враховувати, що є стратегічний партнер, і майбутнє України, як і Росії, лежить в співпраці між нашими країнами», - сказав О.БАБАКОВ, відповідаючи на питання, кого б РФ хотіла бачити Президентом України.

«Дуже б хотілося, щоб було розуміння цього, необтяжене одномоментними політичними вигодами і спекуляціями – мови, флоту тощо. Є набагато більше, що нас об`єднує і об`єднуватиме, незалежно від інтересів будь-якого політика. Тому я думаю, що Москва із задоволенням прийме таку людину, і буде відповідно до неї ставитися», - додав він.

Також віце-спікер зазначив, що хотілося б, щоб у будь-яких діях керівництва України, незалежно від того, хто керує країною, було конструктивне ставлення до свого сусіда.

Він підкреслив, що політики повинні розуміти, що РФ і Україна «приречені на спільне існування, бажано, щоб ця приреченість носила позитивний відтінок».

О.БАБАКОВ також вважає, що коаліція БЮТ і Партії регіонів могла б консолідувати політичну ситуацію в Україні.

“Оскільки майбутні вибори не приведуть до серйозної зміни розкладів усередині парламенту, тому домовлятися все одно доведеться, але краще це робити раніше”, - сказав він.

На думку О.БАБАКОВА, про коаліцію, що не відбулася, можна лише “висловити жаль, оскільки домовленості політичних сил – це демонстрація суспільству цих політичних сил до конструктивного вирішення різних питань, у тому числі соціально-економічних”.