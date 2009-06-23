Ющенко знає ахіллесову п'яту Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що вибори глави держави матимуть вплив і на визначення ряду ключових геополітичних моментів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав в інтерв`ю агенції Reuters, оцінюючи значення майбутньої кампанії з виборів Президента України.

«Вибори, які будуть в Україні, це вибори, які вирішують не лише внутрішнє питання формування української влади. Вони матимуть вплив і на визначення ряду ключових геополітичних моментів. Дискусія іде про одне - де буде Україна - чи в Європі, чи в Азії; чи перемагає європейська політика, чи з України знову будуть робити колонію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Окремо Президент оцінив вплив зовнішнього фактора на виборчу кампанію. «Прикро, що значна частина кандидатів, включаючи прем`єр-міністра, матимуть серйозну ахіллесову п`яту - здатність ігнорувати ключові пріоритети національного розвитку і державного становлення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, говорячи про своє бачення ефективних кроків, які б привели до політичної стабільності та відновили економічний розвиток України, В.ЮЩЕНКО, зокрема, наголосив на необхідності прийняття змін до Конституції, проект яких він направив до парламенту і готовий запропонувати на обговорення нації.

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