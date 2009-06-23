Ющенко зрадів «правовому, а не політичному» рішенню ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає прийняття Верховною Радою постанови про призначення чергових виборів Президента України на 17 січня 2010 року.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявила представник Президента України в Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.

Коментуючи постанову ВР щодо призначення виборів Президента, вона наголосила, що частина п`ята статті 103 Конституції України містить чітку імперативну норму щодо проведення виборів Президента. Відповідно до цієї конституційної норми, датою наступних чергових виборів є саме 17 січня 2010 року.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що Президент склав присягу на урочистому засіданні Верховної Ради 23 січня 2005 року і вступив на посаду з цього дня. «Відтак, саме ця дата є визначальною при обчисленні п`ятирічного строку повноважень глави держави та, відповідно, призначенні наступних чергових виборів Президента України», - зазначила вона.

М.СТАВНІЙЧУК також нагадала, що позицію глави держави у розумінні конституційних положень щодо визначенні дати президентських виборів підтримав і Конституційний Суд, який за наслідками розгляду відповідного подання Президента України 12 травня 2009 року визнав неконституційною постанову Верховної Ради від 1 квітня 2009 року №1214-VI про призначення чергових президентських виборів на 25 жовтня 2009 року.

Зокрема, Конституційний Суд у цьому рішенні вказав, що при обчисленні строку повноважень Президента України та визначенні дати його чергових виборів повинні застосовуватися положення частин першої, п`ятої статті 103, частини першої статті 104 Конституції України, оскільки згідно з пунктом 7 частини першої статті 85 Основного Закону до повноважень Верховної Ради України належить «призначення виборів Прзидента України у строки, передбачені цією Конституцією».

Також у своєму рішенні Конституційний Суд звернув увагу на те, що забезпечення дотримання встановленої чинним законодавством України періодичності виборів Президента України має визначальне значення для функціонування демократичної держави, її республіканських засад.

«Тому прийняте сьогодні парламентом рішення Президент України розглядає як таке, що ґрунтується саме на правовій, а не політичній позиції», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК.