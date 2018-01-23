За зачиненими дверима: в ПАРЄ обговорюють повернення Росії в Асамблею

У Парламентській асамблеї Ради Європи перше засідання спеціального комітету Бюро асамблеї (ad hoc committee), який займатиметься пошуком механізму повернення Російської Федерації в Асамблею, проходить за зачиненими дверима.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко перебуваючи на сесії в ПАРЄ.

"Перший ad hoc комітет проходить за зачиненими дверима. Викликали навіть додаткову охорону. Гостям - росіянам створюють комфортні умови для дебатів", - повідомила Геращенко.

Вона пояснила, що присутність великої кількості української делегації на цьому засіданні створює "некомфортні" умови для роботи. За її словами, українській делегації повідомили, що "це закрите засідання".

"Закрите для членів ПАРЄ - це цікаво, бо ж добрі справи не робляться за закритими дверима, чи не так", - підкреслила Геращенко.

Вона сказала, що на засіданні від української делегації лише присутні її голова, народний депутат Володимир Ар'єв.

"Залишився тільки наш Володя Ар‘єв. Побажаємо йому удачі, він зараз має тримати удар в тому залі, де стільки людей налаштовані закрити очі на окупацію і анексію, на насильство і вбивства - заради внесків...", - повідомила Геращенко.

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Водночас, в ефірі телеканалу "112-Україна" під час включення зі Страсбурга член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко сказав, що росіяни "бояться навіть нашої присутності".

"Ми прийшли, тому що сподівалися, що це відкрите засідання, для того, щоби почути все. Я і моя колега Ірина Геращенко та Володимир Ар'єв, який представляє нашу делегацію. Але після того, як почалося засідання. до нас підійшли представники секретаріату, і попросили, щоб залишився тільки керівник національної делегації, а всіх інших, мовляв, ми не запрошували", - сказав Гончаренко.

"На наші питання, це ж відкрите засідання, нам сказали: ні, ми це вирішили зробити закритим засідання", - додав Гончаренко.

Після цього він та Геращенко покинули засідання.

Також він розповів, що на цьому засіданні російську сторону представляють голова комітету Ради Федерації у закордонних справах Костянтин Косачов та віце-спікер Держдуми Петро Толстой.

"Спочатку ми могли побачити, як відразу кілька представників ПАРЄ підходили до Косачова і Толстого, спілкувалися з ними, обнімалися з ними, і в першу чергу це Педро Аграмунт, звичайно, їхній кишеньковий колишній президент", - сказав Гончаренко.

Раніше стало відомо, що Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в Парламентській ассамблеї Ради Європи до саміту організації, який запланований на наступний рік.