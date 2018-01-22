"Повернути на борт": генсек Ради Європи хоче зняти з Росії санкції в ПАРЄ до 2019 року

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в Парламентській ассамблеї Ради Європи до саміту організації, який запланований на наступний рік.

Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

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На його думку, це має відбутися через зміну правил асамблеї до такого рівня, щоби "повернути на борт" всі країни-члени організації.

"Гармонізація правил організації – це частина нашої роботи... Досягнення цього було би найкращим шляхом відзначити 70 років заснування організації", - заявив він.

Видання зазначає, що гармонізація, про яку йдеться, означає зняття з російської делегації санкцій, які були накладені на росіян через анексію Криму, а згодом – через агресію проти Донбасу.

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На думку генсека Ради Європи, повернення Росії до ПАРЄ сприятиме відновленню захисту органів РЄ на території "всіх 47 країн-членів".

"Європа не має бути поділена знову. Новий поділ шкодитиме всім", - впевнений він.

Як повідомляв УНІАН, новообраний президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті заявив, що діалог з представниками Росії триває відповідно до цінностей і зобов'язань ПАРЄ.