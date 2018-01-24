Суд у справі про держзраду Януковича допитує Парубія (відео)

Колегія Оболонського районного суду Києва, яка розглядає справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, проводить допит голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Читайте такожАдвокати Януковича під час суду ставили запитання, які не стосуються справи про держзрадуЯк передає кореспондент УНІАН, Парубія допитують як свідка сторони обвинувачення.

Під час Революції гідності він був комендантом Майдану.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.