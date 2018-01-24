Опитування: соціологи визначили трійку лідерів на парламентських виборах

Відразу кілька соціологічних служб представили результати своїх опитувань, які в цілому дають схожі дані. Зокрема, були опубліковані дані соцопитувань, проведених Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, а також соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування «Демініціатив» і Центру Разумкова, сім політичних партій мають шанси пройти в український парламент в разі дострокових виборів.

«Найбільша кількість опитаних респондентів (8,7%) підтримали б партію «Батьківщина», на другому місці партія «За життя» (6,7%), на третьому – «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (6,5%)», – йдеться в повідомленні за результатами дослідження.

Якщо ж врахувати лише тих респондентів, хто точно піде голосувати (65% опитаних), то розстановка сил буде дещо іншою: «Батьківщина» – 12,1%, БПП – 9,2%, «За життя» – 8,8%, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 7,4%, партія «Об'єднання «Самопоміч» – 7%.

У президентському рейтингу, як і раніше змагаються Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, їм у потилицю дихають Анатолій Гриценко і Вадим Рабінович.

«Найбільша кількість респондентів (8,7%) підтримали б Тимошенко, Порошенко віддали б свої голоси 7,6% опитаних українців. Ще по 5,8% набирають лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко і лідер партії «За життя» Вадим Рабинович», – продовжують автори дослідження.

В той же час результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» показали практично ті ж цифри, що й дослідження «Демократичних ініціатив» спільно з Центром Разумкова.

Так, за даними «Рейтингу», якби вибори президента України відбувалися зараз, битва на них би розгорнулася між президентом і лідером «Батьківщини».

«Стати президентом зараз має великі шанси Юлія Тимошенко. Так, серед тих, хто визначився у своїх політичних симпатіях респондентів за Тимошенко готові голосувати 15,8%, за Порошенка – 13,8%. Далі в рейтингу розташувалися Святослав Вакарчук (9,6%), Вадим Рабинович (8,4%), Анатолій Гриценко (8,3%)», – заявили автори дослідження.

Зазначимо при цьому, що сам Вакарчук неодноразово заявляв про відсутність у нього президентських амбіцій і про небажання балотуватися на найвищий пост країни.

У партійному рейтингу, за інформацією «Рейтингу», найбільше українців симпатизують «Батьківщині» (16,8%), БПП (14,5%), «Оппоблоку» (9,4%), «За життя» (8,9%) і «Радикальної партії» (7,7%).