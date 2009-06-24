Тимошенко: пенсіонери країни мають бути спокійні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначає, що надходження до Пенсійного фонду в червні цього року на 4,5% перевищують аналогічні показники за червень 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, зазначивши при цьому, що минулий рік був достатньо благополучним, а цього року Україна переживає кризу.

Також прем`єр зазначила, що виплату пенсій за червень вже завершено і всі 13,6 млн. пенсіонерів одержали пенсії в повному обсягу.

«Я хочу раз і назавжди зупинити політичних провокаторів від найвищих посадовців до опозиції, які з початку року заявляють, що будуть зриви пенсій, буде невиплата, буде зменшення пенсій. Я хочу ще раз заявити, що надходження до Пенсійного фонду і виплати з Пенсійного фонду здійснюються таким чином, що всі пенсіонери країни мають бути спокійні – пенсії виплачуватимуться в повному обсягу, вчасно, незважаючи на надважкі обставини світової фінансової кризи і надскладні обставини з виконання дохідної частини бюджету», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд, незважаючи на кризу, виконує свої зобов`язання щодо виконання Державного бюджету на 2009 рік і бюджету Пенсійного фонду. За словами прем`єра, надходження до бюджету Пенсійного фонду становлять 7,9 млрд. грн., або 101,8%.

5 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України і посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування».

Разом з тим, 12 червня міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА спростувала чутки щодо можливих затримок з виплатою пенсій. «Сьогодні пенсії в Україні виплачуються відповідно до встановленого графіка», – сказала вона на брифінгу в Донецьку.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, немає жодних проблем з виплатами пенсій і вже профінансовано 56,9% місячної потреби за червень. «Крім того, ми не позичили жодної гривні, тобто виплати сьогодні здійснюються за рахунок страхових внесків до Пенсійного фонду України», – наголосила міністр.

Довідка УНІАН. За підсумками цього року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна частина – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Бюджет Пенсійного фонду України затверджено постановою Кабінету міністрів (№235 від 11 березня 2009 р.) «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік» і розміщено в газеті «Урядовий кур`єр» (№52 від 24 березня 2009 р.).

Згідно з постановою уряду, покриття дефіциту бюджету фонду на виплату пенсій буде здійснено коштами державного бюджету.