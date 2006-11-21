Лавринович: Ющенко буде відповідати перед судом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язаний виконувати судові рішення.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАНзаявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи справу щодо звільнення Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації.

“Я б волів уникнути персоналізації... Але Президент України, так само як і будь-який громадянин на іншій посаді, повинен дотримуватися законів України й виконувати судові рішення”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

“Зрозуміло, що жодних заходів примусового впливу вживатися не може, оскільки статус є статус. Однак є чимало обставин, які змушують говорити мене про те, що існує зневажливе ставлення до судових рішень і норм права... Це служить недобру службу Вікторові Андрійовичу, і згадана вами справа – не остання, у якій він буде відповідачем у суді загальної юрисдикції”, - додав він.

Він зазначив, що усі акти, які видавалися, на сьогоднішній день підсудні адміністративним судам відповідно до чинного законодавства – про Державну службу, адміністративне судочинство.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ відзначив, що погодився б з тим, що міністерство має ініціювати особливий порядок ведення справ щодо осіб, котрі призначаються і звільняються з посад Верховною Радою, Президентом Україні і Кабінетом Міністрів України, аби підняти рівень розгляду цих справ на вищий щабель адміністративного судочинства.

Довідка УНІАН. 24 травня цього року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Водночас цього ж дня, 16 червня, Указом Президента на посаду голови Київської облдержадміністрації було призначено Віру УЛЬЯНЧЕНКО.