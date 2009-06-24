Тимошенко: я не вступаю ні в які перепалки з Президентом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру публічно конфронтувати з Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомила журналістам на прес-конференції після закінчення сьогоднішнього засідання Кабміну.

«Я давно вже прийняла рішення, що я не вступаю ні в які конфронтації, ні в які перепалки з Президентом України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що прагне єдності гілок влади, хоче стабільної роботи влади. «Я не зацікавлена у конфронтації і не буду реагувати ні на які закиди», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.