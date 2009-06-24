Службу в Києво-Печерській Лаврі транслюватимуть в Інтернеті

З 27 червня 2009 року богослужіння з Трапезного храму Києво-Печерської лаври транслюватимуться в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі УПЦ, рішення про організацію прямої відеотрансляції було прийняте після того, як відвідувачі лаврського сайту не раз просили про це намісника монастиря. Здебільшого, це віруючі з різних єпархій України і зарубіжжя, що не мають можливості бути присутніми в Лаврі, але бажаючі залучитися до богослужінь.

Трансляція служб вестиметься на сайті Лаври в розділі «Пряма трансляція богослужінь» по суботах, неділях і святкових днях.

«Прийнявши рішення про організацію прямої відеотрансляції богослужінь в Інтернеті, ми надали можливість усім, хто з різних причин не може прийти на службу, безпосередньо приєднатися до спільної молитви. Завдяки цьому відвідувачі офіційного сайту Києво-Печерської лаври зможуть побачити служіння Літургії, почути проголошувані проповіді лаврського духівництва і познайомитися зі стародавніми лаврськими церковно-співочими традиціями», - сказав, коментуючи нововведення намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архієпископ Вишгородський ПАВЛО.