Стало відомо, скільки коштував переліт Порошенка з делегацією до Давоса

Державне управління справами заплатило державному авіаційному підприємству "Україна" 1 млн 651 тис. 314 гривень за переліт української делегації до Швейцарії, де відбувається Всесвітній економічний форум у Давосі.

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Про це свідчать дані, опубліковані в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, передає ТСН.

Зарахування коштів на баланс ДАП "Україна" сталося 19 січня 2018 року. В описі транзакції йдеться, що ці гроші витрачені на авіаперевезення української делегації на чолі з президентом України Петром Порошенком – Київ-Цюрих-Київ.

Як повідомляв УНІАН, у швейцарському Давосі 23-26 січня 2018 року проходить черговий Всесвітній економічний форум. Це вже 48-ма в історії зустріч найвпливовіших людей світу - політиків, бізнесменів, громадських діячів та інших.

Український президент Петр Порошенко прибув до Давоса 24 січня. Там у нього заплановані зустрічі з колегами, зокрема, президентом США Дональдом Трампом, інвесторами та міжнародними кредиторами, чи не головна з яких - зустріч з директором МВФ Крістін Лагард.