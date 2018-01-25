Екс-директора "Укрспирту" підозрюють у розтраті понад 250 мільйонів гривень

Колишнього генерального директора держпідприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна підозрюють у розтраті понад 250 мільйонів гривень та ще ряді злочинів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Вона також зазначила, що на час проведення екстрадиційної перевірки Лабутіна триматимуть під вартою у Румунії.

Читайте такожЗатриманий у Румунії екс-директор "Укрспирту" очолював банду, що планувала вбивство Авакова - ГПУ

"Керівника злочинної організації, яким є колишній директор ДП «Укрспирт», затримано на території Румінії, куди направлено запит щодо його екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. В задоволенні апеляції затриманого на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення екстрадиційної процедури судом м. Сучава (Румунія), відмовлено. Встановлено, що ця ж особа підозрюється у розтраті грошових коштів вказаного державного підприємства на загальну суму понад 261 мільйонів гривень та вчиненні інших злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 і ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Ще одного організатора вказаного злочинного утворення оголошено у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні Сарган.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Румунії затримали екс-гендиректора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.