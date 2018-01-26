Опубліковано відео провокації у вишиванці проти Порошенка у Давосі

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З'явилося відео спроби російської журналістки спровокувати президента України Петра Порошенка на економічному форумі в Давосі.

Провокаторка у вишиванці, з мікрофоном й без розпізнавальних знаків запитала у Порошенка російською, навіщо Україна "ухвалила закон про війну", маючи на увазі реінтеграцію Донбасу.

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Глава української держави у відповідь порадив їй "зняти вишиванку". І додав, що відповість на запитання, якщо воно пролунає українською.

На це російська журналістка заявила, що Порошенко "чудово розуміє російську мову".

"Я розумію і англійську, й іншу. Але на питання відповідаю українською", - відповів пропагандистці президент України.

Пізніше організатори форуму в Давосі заборонили росЗМІ перебувати в Конгрес-центрі під час офіційних заходів за участю Петра Порошенка.