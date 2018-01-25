У Давосі "забанили" росЗМІ, які влаштували Порошенку провокацію у вишиванці
На форумі журналістка у вишиванці й з мікрофоном запитала у президента російською: "Навіщо ви ухвалили закон про війну?".
Організатори форуму в Давосі заборонили росЗМІ перебувати у Конгрес-центрі під час офіційних заходів за участю Петра Порошенка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
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"Організатори Всесвітнього економічного форуму потрактували дії російської преси як провокацію і позбавили учасників вчорашнього інциденту права перебувати в Конгрес-центрі під час офіційних заходів українського президента", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 24 січня у швейцарському Давосі на Всесвітньому економічному форумі не обійшлося без традиційної провокації від російських ЗМІ. Так, журналістка із мікрофоном без розпізнавальних знаків у вишиванці вигукнула до президента України Петра Порошенка запитання: "Навіщо ви ухвалили закон про війну?".