Екс-заступниця Авакова, яка прославилася пікантними знімками, знайшла собі нову роботу

Екс-заступниця Авакова Анастасія Дєєва, звільнена в грудні минулого року, знайшла нову роботу.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що з 26 січня працює в українському представництві структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (UN Women Ukraine).

"Я так схвильована і пишаюся тим, що розпочала цей проект з дивовижною командою UN Women Women Ukraine!", - йдеться у повідомленні Дєєвої.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

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24-річна Дєєва була призначена заступником глави МВС з питань євроінтеграції згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня 2016 року.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що призначення 24-річної заступниці глави МВС відбулося з порушенням.

"Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичноі інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом", - йдеться у її повідомленні.

Також Геращенко наголосила, що в анкеті явно вказані недостовірні дані.

Нагадаємо, у мережі знайшли відверті фото Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію.