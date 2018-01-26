Саакашвілі пригрозив "радикальними діями" в разі його арешту

Лідер партії "Рух нових сил" обіцяє закликати громадян до масових акцій, що призведе до зміни влади в Україні.

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявляє, що діятиме «дуже радикально» в разі винесення судом рішення його заарештувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив журналістам під час перебування колегії суддів Апеляційного суду Києва в нарадчій кімнаті.

«Якщо цей суд заангажований, якщо він прийме рішення про мій арешт - це не зупинить наші наступні дії, а наступні дії наші будуть дуже радикальні. І я діятиму з моєї квартири, яку я винаймаю, і ми закликатимемо до масових акцій, яких вони дуже бояться», - заявив Саакашвілі.

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За його словами, це призведе до зміни влади в Україні.

Як відомо, Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.