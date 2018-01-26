Саакашвілі відправили під нічний домашній арешт

Саакашвілі має прибувати за вимогою до прокурора, слідчого або суду, а також не виїжджати з Києва без дозволу прокурора.

Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо необрання жодного запобіжного заходу лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі та встановив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступної доби.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Апеляційного суду Києва Олег Присяжнюк.

«Задовольнити частково. Застосувати щодо Міхеїла Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 22.00 до 7.00 наступної доби», - заявив він.

Також суд поклав на Саакашвілі додаткові процесуальні обов’язки, а саме прибувати за вимогою до прокурора, слідчого або суду, а також не залишати місто Київ без дозволу прокурора.

Водночас, які ще процесуальні обов’язки поклав суд, поки що невідомо, оскільки після оголошення вимоги не покидати Київ сам Саакашвілі та його прихильники в залі судового засідання почали кричати та шуміти, не погоджуючись з рішенням суду.

Отже, невідомо, на який строк діє рішення Апеляційного суду та чи зобов’язаний буде Саакашвілі носити електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, Апеляційний суд Києва продовжив розгляд апеляційної скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції про необрання Саакашвілі жодного запобіжного заходу. Прокурор Генпрокуратури Олександр Говорущак просить обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний браслет.

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5 грудня 2017 року правоохоронці в центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту строком два місяці. Апеляційний суд Києва чотири рази – 22 грудня 2017 року, 3 січня, 11 січня та 19 січня 2018 року – переносив розгляд апеляційної скарги на вищевказане рішення суду.

Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (два або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.