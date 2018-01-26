Рейтинг довіри українців до Наливайченка стабільно зростає - соцдослідження

Зараз приріст рейтингу Наливайченка можливий до 15%.

Зараз при наявності у лідера Руху «Справедливість» Валентина Наливайченка найменшого показника негативних оцінок (60%) і потенційного рейтингу (2-3%), його приріст рейтингу можливий до 15%. Такі дані соцопитування, проведеного компанією GFK Україна.

Жоден з українських політиків, які можливо будуть брати участь у президентській кампанії, не мають такого значного ресурсу зростання рейтингу.

Ці цифри підтверджують і дані «Рейтингу Славетної України», згідно яких лідер Руху «Справедливість» посів друге місце у рейтингу симпатій користувачів соціальних мереж серед політиків, які ніколи не очолювали владу, але кого люди воліли б бачити своїм президентом. Наливайченко обійшовши Віталія Скоцика (лідер «Аграрної партії») та Сергія Таруту (лідер партії «Основа»). Перше місце – у Святослава Вакарчука.

Позитивну динаміку рейтингу Наливайченка підтверджують і політологи Олексій Голобуцький та Віталій Бала. На підсумковій прес-конференції в ІА УНІАН Голообуцький зауважив: «... в цього політика є великі шанси, головне – правильне позиціонування та бажання, бачення майбутнього України».

Згідно з опитуванням громадської думки, проведеного кампанією GFK Україна, баланс довіри і недовіри до політиків наразі наступний:

· президент Петро ​​Порошенко - 15 і 74% відповідно;

· прем’єр-міністр Володимир Гройсман - 16 і 74%;

· лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко - 12 і 60%;

· лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 20 і 69% ;

· лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок - 13 і 73%.