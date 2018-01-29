Розслідувані корупційні справи "потихеньку гниють" в українських судах – голова НАБУ

Артем Ситник зазначив, що звільнення корупціонерів з-під варти та їхнє поновлення на посадах не мотивують людей, які зіткнулися з корупцією, повідомляти про неї.

Розслідувані антикорупційними органами справи «потихеньку гниють» в українських судах. Читайте такожАнтикорупційний суд: Порошенко назвав імплементацію висновків Венеційської комісії "питанням юридичних експертів" Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на презентації результатів опитування Американської торгової палати про сприйняття бізнесом корупції в Україні. «З перших днів розслідувань і арештів справа потрапляє до суду. І тут у нас виникають найбільші проблеми. Ми щодня читаємо: тому зменшили заставу, того звільнили з-під варти, того поновили на посаді... І я розумію, що такі факти не мотивують людей, які зіткнулися з корупцією, повідомляти про неї. Бо, навіть якщо ми відреагуємо, розслідуємо і відправимо справу до суду, потім ця справа починає потихеньку «гнити». А звинувачена людина поступово починає поновлюватися на посаді, поступово вона відновлюється в очах суспільства і фактично починає займатися тим, чим займалася до арешту», - сказав він.

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