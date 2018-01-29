Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУ

"Корупція в державному секторі - це джерело політичної корупції", - заявив Ситник.

Масштаб корупції на українських державних підприємствах «не описати ніякими словами», і він є основним джерелом політичної корупції - фінансування фракцій і партій парламенту, які б лобіюють власні інтереси.

Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на презентації результатів опитування Американської торгової палати про сприйняття бізнесом корупції в Україні.

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«Те, що ми побачили в державному секторі, не описується жодними словами. Ми пройшлися по державних підприємствах, провели арешти. Я не буду довго розповідати, це було на слуху. І в принципі ми побачили, що корупція в державному секторі - це джерело політичної корупції, фінансування фракцій і партій, які створюють закони під себе», - сказав він.

За словами Ситника, політична корупція і лобіювання конкретних бізнес-інтересів, що йде слідом, призводить до нівелювання здорової конкуренції.

«Ми бачимо, що завдяки політичній корупції ухвалюються закони, які від самого початку не дозволяють чесному бізнесу конкурувати», - наголосив голова НАБУ.

Раніше колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою для України.