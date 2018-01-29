Понад 90% бізнесменів у 2017 році зіткнулися з корупцією в Україні - дослідження

Найбільш корумпованими органами в Україні бізнес визнав суди.

Більш як 90% опитаних у рамках дослідження сприйняття корупції Американською торговою палатою представників бізнесу зіткнулися з проявами корупції в Україні в 2017 році, що відповідає показникові 2014 року.

Відповідні результати дослідження було представлено на презентації в Києві.

«Чиновники, які злякалися в 2014 році, потихеньку починають повертатися до звичних практик», - прокоментував оприлюднений результат голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, який був присутній на презентації.

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Зокрема, в 2017 році з корупцією зіткнувся 91% опитаного бізнесу, тоді як у 2016 році цей показник становив 81%, а в 2014 році – той самий 91%. При цьому найбільш популярною формою корупції, як і в 2014-2016 роках, стала вимога хабара, а на друге місце піднявся хабар для припинення незаконного тиску на компанію.

Найбільш корумпованими органами в Україні бізнес визнав суди (74% респондентів), а також податкові та митні органи (54%).

Крім того, 40% респондентів заявили про додаткові юридичні витрати через корупцію, 17% заявили про небажання міжнародних партнерів працювати з українськими компаніями через високий рівень корупції, а 22% топ-менеджерів міжнародних компаній не бажає розвиватися і реалізувати свій потенціал в Україні через ту саму причину.

При цьому 96% респондентів вважають корупційні практики в Україні поширеними (у 2014 році - 99%, в 2015 році - 98%, в 2016 році - 97%).